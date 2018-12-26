Xiaomi представила легкий в использовании и безопасный браузер Mint

Китайская компания Xiaomi, представила собственный веб-браузер, получивший название Mint. Новинка легка в использовании и хорошо адаптирована под самые бюджетные смартфоны.

Об этом сообщает Geekon.

Читайте также: Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году

Браузер Mint написан исключительно под операционную систему Android, на которой работают большинство сервисов Xiaomi и выпускаются фирменные смартфоны под этим брендом.

Представители команды разработчиков новой программы от Xiaomi позиционируют свою новинку, как "новый Tor", так как их браузер имеет максимальное количество функций, что повышают конфиденциальность и анонимность пользователей. Также Xiaomi в своем анонсе гарантирует максимальную безопасность использования Mint, который обходит вредные сайты, назойливые рекламные баннеры и фишинговые ссылки, которые грозят хищением личных данных.

Xiaomi Mint обходит навязчивую рекламу и потенциально опасные сайты

Внешне браузер Mint всеми элементами говорит о своей легкости и адаптированности под бюджетники. Дизайн выполнен в стиле последних версий MIUI – без острых углов и с минимализмом, что отсылает к оригинальному для Android Material Design 2.0.

В браузере также есть встроенный ночной режим, управление свайпами и многозадачность вкладок, которые также переключаются свайпами. К слову, Xiaomi Mint уже сейчас можно бесплатно скачать из магазина приложений Google Play.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно