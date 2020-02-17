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Xiaomi представила машинку для удаления катышков с одежды

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Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer / AliExpress

Компания Xiaomi выпустила новый интересный девайс Lofans Hair Ball Trimmer. Новинка предназначена для удаления катышков с поверхности одежды.

Что известно об устройстве

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Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer получил компактные габариты корпуса: 77×77×67 миллиметров и весит всего 125 граммов.


Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer получил компактный размер

Машинка работает по принципу сетевой электрической бритвы: в ней установлены 8 лопастей, скорость которых достигает 7 тысяч оборотов в минуту.

Использовать Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer можно для любых типов ткани от синтетики до шерсти.


Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer удобный в использовании

Информации о емкости аккумулятора нет, но по словам производителя, гаджет проработает 40 минут. Заряжается он через USB-C.


Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer уже можно приобрести

Цена

Новинку уже можно приобрести на сайте AliExpress. Цена Xiaomi Lofans Hair Ball Trimmer – 11 долларов (около 270 гривен).

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Цены Новости Техно Техно Xiaomi Бытовая техника
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