24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Xiaomi представила механическую клавиатура Yuemi: 87 клавиш и алюминиевый корпус

26 Читати новину українською
Xiaomi Yuemi / Xiaomi

Первое поколение механической клавиатуры Xiaomi Yuemi вышло в 2016 году, и вот сейчас пришло время показать гаджет следующего поколения. При этом ни название клавиатуры, ни цена не изменились.

Особенности клавиатуры

Не пропустите: Лучшие смартфоны Xiaomi 2019 – подборка Техно 24

Пользователь получает компактную клавиатуру в алюминиевом корпусе с 87 клавишами. Они выполнены из пластика ABS. Кроме этого клавиатура оборудована красными переключателями и кабелем USB-C, который можно отсоединять.

Клавиатура получила USB-C, который можно отсоединять

В новинке реализована система подсветки с тремя режимами яркости и управление микропроцессора на базе 32-разрядного CPU. Заявленная частота – 1000 Гц.


Гаджет имеет подсветку и микропроцессорное управление

Клавиатура оснащена откидными ножками на тыльной панели. Габариты новинки – 358х128х31,6 мм, масса – 940 граммов.

Цена

Стоимость клавиатуры осталась неизменной по сравнению с моделью прошлого поколения. Будет стоить Xiaomi Yuemi 299 юаней, или 43 доллара.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Что приготовить на Новый год 2020: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
сегодня
42424
Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Xiaomi
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:03 Что подарить на Новый год: техника и еще раз техника
Вероніка Климська 203
30 декабря 20:05 Фото черной дыры, миссия New Horizon и новая ракета от Маска: космические итоги 2019 года
Михайло Года 89
30 декабря 19:02 Что такое астероид Бенну и почему он опасен?
Назар Токар 93
30 декабря 09:04 Обзор смартфона OPPO Reno 2: стильный камерофон по доступной цене
Анастасія Можаровська 485
29 декабря 20:05 Бизнес в Украине 2019: как прошел год для ключевых игроков на рынке технологий
Ірина Полицька 126
Новости
Больше новостей
Залиште відгук