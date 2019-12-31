Xiaomi представила механическую клавиатура Yuemi: 87 клавиш и алюминиевый корпус

Первое поколение механической клавиатуры Xiaomi Yuemi вышло в 2016 году, и вот сейчас пришло время показать гаджет следующего поколения. При этом ни название клавиатуры, ни цена не изменились.

Особенности клавиатуры

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Пользователь получает компактную клавиатуру в алюминиевом корпусе с 87 клавишами. Они выполнены из пластика ABS. Кроме этого клавиатура оборудована красными переключателями и кабелем USB-C, который можно отсоединять.

Клавиатура получила USB-C, который можно отсоединять

В новинке реализована система подсветки с тремя режимами яркости и управление микропроцессора на базе 32-разрядного CPU. Заявленная частота – 1000 Гц.



Гаджет имеет подсветку и микропроцессорное управление

Клавиатура оснащена откидными ножками на тыльной панели. Габариты новинки – 358х128х31,6 мм, масса – 940 граммов.

Цена

Стоимость клавиатуры осталась неизменной по сравнению с моделью прошлого поколения. Будет стоить Xiaomi Yuemi 299 юаней, или 43 доллара.

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