Xiaomi представила мощную, быструю зарядку с функцией павербанка

В ассортименте Xiaomi уже есть павербанки и зарядные устройства с применением компонентов из нитрида галлия, которые обеспечивают высокую мощность и минимальный уровень нагрева. Очередной новинкой компании стала представленная на краудфандинговой платформе YouPin комбинация этих двух типов аксессуаров, упакованных в один компактный гаджет Beth GaN Energy Stack.

Устройство под названием Beth GaN Energy Stack может использоваться и как портативный аккумулятор и как зарядное устройство со сложной вилкой.

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Особенности новой зарядки от Xiaomi

Аксессуар представлен в двух модификациях: с парой разъемов USB Type-C или с одним USB Type-C и одним USB Type-A. Мощность зарядного устройства составляет 45 Вт – этого достаточно даже для подключения некоторых ультрабуков. Как уверяет производитель, на полную "заправку" MacBook Pro у новинки уходит всего 2 часа.

В режиме павербанка Beth GaN Energy Stack поддерживает практически все популярные протоколы быстрой зарядки: Quick Charge 3.0, SCP, AFC, FCP, а также Power Delivery 3.0. Вместимость встроенного аккумулятора модели составляет 10 000 мАч. В разработке устройства также принимал участие известный производитель аксессуаров Baseus, который предложил технологию интеллектуального контроля выходного зарядного тока и напряжения для наибольшей эффективности зарядки.

Фото Beth GaN Energy Stack:

Цена

Стоимость новинки Xiaomi на этапе сбора средств составляет 28 долларов.

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