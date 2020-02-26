Xiaomi представила наушники, которые никогда не запутываются

Китайская компания Xiaomi анонсировала новый продукт – двудрайверные наушники-вкладыши Mi Dual Driver. Они кабельные, но производитель уверяет, что они никогда не запутываются.

Главной особенностью Mi Dual Driver можно считать наличие двух динамических драйверов диаметром 10 и 8 Мп. Они обеспечивают четкие высокие частоты и насыщенный бас.

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Еще одна интересная фишка – есть система шумоподавления .



. Третье весомое преимущество – наушники изготовлены из материала, устойчивого к появлению царапин. Кроме того, это такой материал, который не запутывается, как другие проводные наушники.

Кроме того, Mi Dual Driver получили кнопочный пульт управления с поддержкой голосовых помощников и разъем 3,5 мм. В комплекте две пары дополнительных амбушюров.



Mi Dual Driver имеют функцию шумоподавления

Цена

Mi Dual Driver уже можно заказать. Их стоимость на индийском рынке составляет 11 долларов (почти 300 гривен).

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