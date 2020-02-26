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Xiaomi представила наушники, которые никогда не запутываются

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Наушники Mi Dual Driver / Скриншот

Китайская компания Xiaomi анонсировала новый продукт – двудрайверные наушники-вкладыши Mi Dual Driver. Они кабельные, но производитель уверяет, что они никогда не запутываются.

  • Главной особенностью Mi Dual Driver можно считать наличие двух динамических драйверов диаметром 10 и 8 Мп. Они обеспечивают четкие высокие частоты и насыщенный бас.

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  • Еще одна интересная фишка – есть система шумоподавления.
     
  • Третье весомое преимущество – наушники изготовлены из материала, устойчивого к появлению царапин. Кроме того, это такой материал, который не запутывается, как другие проводные наушники.

Кроме того, Mi Dual Driver получили кнопочный пульт управления с поддержкой голосовых помощников и разъем 3,5 мм. В комплекте две пары дополнительных амбушюров.

Mi Dual Driver
Mi Dual Driver имеют функцию шумоподавления

 

Цена

Mi Dual Driver уже можно заказать. Их стоимость на индийском рынке составляет 11 долларов (почти 300 гривен).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Xiaomi
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