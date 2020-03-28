Xiaomi представила не дорогую умную колонку XiaoAI Touch Screen Speaker

Китайский производитель Xiaomi представил ряд продуктов под своим бюджетным суббрендом Redmi. В частности, компания выпустила фирменную разумную колонку XiaoAI Touch Screen Speaker.

Чем интересна

Смарт-колонка получила 8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD. Также устройство оснащено камерой для осуществления видеозвонков.

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Кроме того, в прошивку гаджета интегрирован ряд приложений стримингових аудио- и видеосервисов.

Устройством можно управлять с помощью жестов или с помощью голосовых команд виртуального ассистента XiaoAI.



XiaoAI Touch Screen Speaker может управлять умным домом / 4pda

Умная колонка может быть неким центром управления другими приборами. Например, с ее помощью можно подключиться и управлять интеллектуальными дверными звонками и камерами наблюдения. При активации детского режима новинка будет фильтровать контент при распознавании личности ребенка, а родители смогут ограничить время ее работы.

Цена

Redmi XiaoAI Touch Screen Speaker уже поступила в продажу на китайском рынке. Ее цена составляет 50 долларов (1400 гривен).

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