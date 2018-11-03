Xiaomi представила недорогие Bluetooth-наушники

Компания Xiaomi представила бюджетные Bluetooth-наушники Mi Bluetooth Neckband Earphones Youth Edition. Новинка на китайском рынке стоит около 24 долларов.

Об этом сообщает gagadget.com.

Новинка состоит из вкладышей, а чтобы не потеряться, они соединены чем-то вроде ожерелья, что позволяет наушникам держаться на шее.

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Встроенный аккумулятор обеспечивает до 7 часов прослушивания музыки и полностью заряжается за час.

Кнопки ответа и регулировки громкости размещены на дуге. Они не имеют магнитов, поэтому соединяются с помощью маленькой задвижки.

Наушники доступны в черном и ярко-оранжевом цветах. На китайском рынке они стоят 169 юаней – это чуть больше 24 долларов или 670 гривен.



Наушники доступны в 2 цветах

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