Xiaomi представила недорогую индукционную плиту: цена приятно поражает

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Xiaomi представила новую версию Mijia Mi Home Induction Cooker с приставкой Youth Edition
Xiaomi представила новую версию Mijia Mi Home Induction Cooker с приставкой Youth Edition / Соцсети

Китайский электронный гигант Xiaomi выпустил новую версию своей индукционной варочной поверхности Xiaomi Mijia Mi Home Induction Cooker. Новинка получила приставку Youth Edition и будет стоить на 14 меньше, чем предшественница, – лишь 29 долларов (810 гривен).

Xiaomi Mijia Mi Home Induction Cooker Youth Edition будет отличаться тем, что управление со смартфона через специальное приложение здесь будет невозможным. Контролировать же степень нагрева можно будет только непосредственно на самой плите, пишет iXBT.com.

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В то же время устройство будет оснащено регулятором, который можно установить в одно из девяти положений, а также всегда включенными светодиодами, которые отображают выбранную температуру нагрева.

Диаметр варочной поверхности составляет 156 миллиметров, а ее мощность составляет 2,1 кВт.

Xiaomi Mijia Mi Home Induction Cooker Youth Edition, індукційна варильна поверхня, гаджети
Xiaomi Mijia Mi Home Induction Cooker Youth Edition будет стоить 29 долларов

Включение осуществляется путем нажатия и удержания ручки регулятора мощности в течение 0,5 секунды. Чтобы выключить поверхность, следует нажать и удержать ручку.

Новинка поступит в продажу 11 ноября.

К слову, недавно компания Xiaomi представила умный электрический обогреватель Zhimi Electric Heater Smart Edition с сенсорным экраном. Благодаря "умным" функциям им можно управлять с помощью смартфона или через через смарт-колонку Xiaomi.

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Теги: Бытовая техника Xiaomi Техно Гаджеты
Источник: Техно
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