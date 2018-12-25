Xiaomi представила новую версию смартфона Poco F1 Armored Edition по доступной цене

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Новая версия Poco F1 Armored Edition
Новая версия Poco F1 Armored Edition / gizmochina.com

25 декабря компания Xiaomi, как и обещала, представила новую более доступную версию Pocophone F1 Armored Edition. Как известно, ранее из всех модификаций Pocophone F1, только модель с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти имела версию Armored Edition.

Об этом сообщает Gizmochina.com.

Поэтому новинка с кевларовой задней панелью Armoured Edition имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. Это позволило снизить ее стоимость.

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Новая версия Xiaomi Pocophone F1 Armored Edition оценена в 24 тысячи рупий (это около 340 долларов или 9 500 гривен). Сейчас новинку можно будет приобрести только в официальном магазине компании Mi.com.

Xiaomi Pocophone F1 Armored Edition

Xiaomi Pocophone F1 Armored Edition  стоит 340 долларов

Относительно других характеристик, то они такие, как и в обычной версии Pocophone F1. Так, диагональ дисплея составляет 6,18 дюйма, а разрешение: 2246х1080 точек. Устройство работает на топовом процессоре Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, дополненного жидкостной системой охлаждения LiquidCool.

Основная камера — сдвоена с сенсорами с разрешением 12 и 5 Мп. Разрешение селфи-камеры —20 Мп.

Напомним, за три месяца со старта продаж Pocophone F1, Xiaomi продала 700 тысяч устройств. Это и не удивительно, ведь этот смартфон стал самым доступным устройством, оснащенным топовым чипом Snapdragon 845.

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi Poco
Источник: Техно
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