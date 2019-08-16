Xiaomi представила новый "дальнобойный" электровелосипед Himo C16

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Xiaomi Himo C16: характеристики и цена электровелосипеда
Xiaomi Himo C16: характеристики и цена электровелосипеда / Фото из открытых источников

На краудфандинговой платформе Xiaomi появился новый интересный лот – электрический велосипед Himo C16. Кроме необычной конструкции с двумя сиденьями, он получил значительный запас хода от одного заряда.

Основные характеристики Xiaomi Himo C16. Одной из ключевых особенностей новинки стал емкий аккумулятор: на одном заряде велосипед способен проехать до 75 километров, или до 55 километров с пассажиром на заднем сиденье. Использование педалей помогает дополнительно увеличить дальность пробега.

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Новинка оборудована корзиной для грузов на передней стойке и подставкой для ног. Скорость движения, остаток заряда и другая информация выводятся на дисплей, разместившийся на правой части руля.

Xiaomi Himo C16
Электровелосипед Xiaomi Himo C16

Для езды в условиях плохого освещения оснащен светодиодной фарой и габаритным фонарем.

Xiaomi Himo C16
Xiaomi Himo C16 получил интересный дизайн

Дата старта продаж и стоимость. Электровелосипед Xiaomi Himo C16 доступен на краудфандинговой платформе бренда. Стоимость новинки по предварительному заказу составляет 284 доллара (около 7200 гривен), в розницу модель поступит 19 сентября по цене 369 долларов (около 9300 гривен).

Xiaomi Himo C16
Xiaomi Himo C16 поступит в продажу 19 сентября

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Теги: Цены Новости Техно Техно Гаджеты Xiaomi
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