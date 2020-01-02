Xiaomi представила новый логотип: компания празднует важную дату

Если вы поклонник компании Xiaomi, то наверняка очень хорошо знакомы с фирменным логотипом, который стилизован под надпись Mi. Компания решила внести немного изменений в 2020 году и заменила старый логотип новым.

Как выглядит новый логотип Xiaomi

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На изображении видно, что в центре формируется своеобразный крест, а между перекрестками расположены разноцветные шары. Изображение опубликовал в китайской соцсети Weibo глава компании Лэй Цзунь (Lei Jun), он назвал лого "цветастым", сообщает ITHome.



Новый логотип Xiaomi

Компания решила презентовать новое лого не просто так. Дело в том, что Xiaomi вскоре исполнится десять лет (праздник будет отмечаться 6 апреля). Правда, пока непонятно, останется ли логотип и дальше, или его будут использовать лишь год, чтобы обозначить важный этап в истории компании.

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