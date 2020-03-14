Xiaomi представила очиститель воздуха с безопасным вентилятором

Xiaomi, известная разнообразием выпускаемой продукции, продолжает расширять ассортимент своей краудфандинговой платформы YouPin. Новинкой интернет-площадки стал очиститель воздуха Daewoo F9 Bladeless, примечателен не только оригинальным дизайном, но и нестандартной конструкцией встроенного вентилятора, что исключает получение травм при работе прибора.

В комплект устройства входит два фильтра HEPA, которые предназначены для очистки воздуха. По заявлению производителя, при 30-кратной "прокачке" воздуха в помещении прибор задерживает до 95,2% формальдегида и до 89,7% летучих органических соединений, пишет Gizchina.

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Особенности нового очистителя Xiaomi

Daewoo F9 Bladeless имеет 9 режимов работы, градации которых обозначены в инструкции как "ветер с пастбищ", "горный лесной ветер" и "океанский бриз".



Очиститель воздуха Daewoo F9 Bladeless от Xiaomi

Конструкция новинки лишена внешних лопастей – устройство выдувает тонкие плавные потоки воздуха из прорезей на поверхности тороида (замкнутой трубы). Компрессор в основе корпуса втягивает воздух и направляет его в помещение через полую трубку. Поскольку в нем отсутствуют вращающиеся механические элементы, устройство безопасно для детей.

Цена

Вентилятор оснащен физическими кнопками на корпусе и поставляется с пультом дистанционного управления. Стоимость Daewoo F9 Bladeless составляет 139 долларов.

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