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Xiaomi представила производительный очиститель воды с умным счетчиком

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Компания Xiaomi расширила линейку бытовой техники выпуском очистителя для воды под названием Viomi Yunmi S2 600G. Главными особенностями новинки стали сменный фильтр с высокой степенью фильтрации, высокий напор, который ускоряет набор чистой воды в посуду, и автоматический подсчет ресурса сменного элемента через интернет.

Китайский производитель не перестает удивлять новинками, особенно в последнее время. Новый функциональный гаджет для очистки воды пригодится практически в любом доме, отмечает gizmochina.

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Другие возможности очистителя

Новинка оснащена сменным картриджем, выполненным по схеме "4+1" с применением технологии обратного осмоса, и обеспечивает уровень фильтрации RO-5, соответствует стандарту для бутылированной питьевой воды. По заявлению производителя, прибор способен эффективно очищать воду от бактерий, тяжелых металлов и антибиотиков.


Система самостоятельно подскажет, когда нужно заменить картридж

Наполнить стакан чистой водой Yunmi S2 600G может всего за 8 секунд. О необходимости замены фильтрующего элемента пользователю напомнит не только мобильное приложение, но и синий светодиодный индикатор на корпусе крана.

Цена

Очиститель Viomi Yunmi S2 600G уже поступил в продажу в Китае по цене 286 долларов.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Xiaomi
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