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Xiaomi представила смарт-часы Haylou Solar с рекордной автономностью

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Xiaomi Haylou Solar / Xiaomiyoupin

Xiaomi на своей краудфандинговой платформе выпустила стильные часы Solar LS05. Они разработаны партнером компании – Haylou. Гаджет получит значительную автономность и минимальный ценник.

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Особенности смарт-часов

Haylou Solar LS05 оснащены металлическим корпусом с полноценной защитой от воды и пыли (IP68) и совершенно круглым 1,28-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 240×240 пикселей. Стандартный ремешок силиконовый, но при необходимости его можно заменить. Для подключения к смартфонам используется Bluetooth 5.0.

Часы могут измерять пульс и отслеживать 12 различных видов физической активности, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде, йогу, гимнастику и даже футбол. Также присутствуют таймеры и будильники, функция управления музыкой, мониторинг сна, вывод погоды и сообщений со смартфона.


Xiaomi Haylou Solar / Xiaomiyoupin

30 дней автономной работы

Одной из главных особенностей Haylou Solar LS05 стала автономность – аккумулятор на 340 мАч обеспечивает до 30 дней автономной работы в экономичном режиме и до 15 дней при постоянном использовании датчика измерения пульса. Для подзарядки используется небольшой коннектор, который идет в комплекте.

Цена

Haylou Solar LS05 уже доступны для предварительного заказа в Китае по цене 149 юаней (572 гривны). Старт продаж запланирован на 18 мая 2020 года. После этой даты их можно будет купить и на AliExpress.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Умные часы Xiaomi
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