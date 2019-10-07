Xiaomi представила стильный термос с функцией подогрева

Компания Xiaomi представила стильный електротермос Yunmi Travel. Новинку традиционно для производителя разместили на краудфандинговий платформе Youpin, принадлежащей Xiaomi, для совместного сбора средств.

Как передает Gizmochina, Yunmi Travel не только хорошо сохраняет содержимое, но и имеет функцию подогрева.

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Объем термоса составляет 400 мл. В нижней части имеется вилка для подключения к сети. Запустить программу подогрева можно с помощью сенсорной кнопки. Процесс длится примерно 6-8 минут.



Yunmi Travel получил стильный дизайн

Термос способен держать максимальную температуру примерно полтора часа, после чего она упадет до 50 градусов, на такой температуре он будет держать содержимое около 12 часов.

Термос выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304. Его вес составляет пол килограмма.



Термос поступит в продажу в конце октября

Цена. Заявленная стоимость Yunmi Travel составляет 99 юаней (это 14 долларов или 350 гривен). Первые поставки комплектующих должны стартовать 29 октября.

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