Xiaomi представила свой новый робот-пылесос два в одном: функции
Компания Xiaomi не прекращает удивлять интересными разработками. Сейчас китайский производитель показал новый робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop P. Интересно, что это устройство 2 в 1, ведь совмещает функции уборки пыли и мытья пола.
Как передает fonearena.com, устройство представили на фирменной платформе для совместного финансирования.
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Чем интересен продукт
Mi Robot Vacuum-Mop P получил интеллектуальное картографирование и планирование маршрута. Также пылесос снабжен функциями автоматической подзарядки и интеллектуального управления с помощью приложений для смартфона.
Инженеры оснастили устройство 12 специальными датчики: 10 из них обеспечивают предотвращение падения устройства с лестницы, столкновения со стенами, препятствиями (мебелью) и др.
Пылесос выполняет несколько функций / fonearena.com
Также эти датчики нужны для поиска пути к станции и прекращения работы, если робот заблокирован или застрял. Mi Robot также может определить и предупредить установленный мусорный ящик, емкость для воды и другие компоненты.
Mi Robot Vacuum-Mop P может работать на 3 режимах:
- вакуумная очистка,
- мытье полов,
- режим всасывания и очистки.
Устройство оснастили аккумулятором емкостью 3200 мАч. Это обеспечивает работу до 130 минут непрерывной работы.
Пылесосом можно управлять удаленно – для этого нужно установить специальное приложение Mi Home на смартфоне. Также он поддерживает управление голосом через ассистентов Google Assistant и Amazon Alexa.
Цена
На краудфандинге устройство стоит 17 990 индийских рупий (по нынешнему курсу это около 6 300 гривен). На территории Индии он поступит в продажу 15 сентября. О международном рынке информации пока нет.
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