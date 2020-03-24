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Xiaomi представила телевизор Redmi Max 98 с диагональю 98 дюймов

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Компания Xiaomi провела провела большую пресс-конференцию, во время которой представила ряд продуктов под брендом Redmi. В частности, компания показала новый недорогой флагман Redmi K30 Pro, а также новый телевизор Redmi Max 98.

Это огромный телевизор с экраном диагональю 98 дюймов.

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Характеристики

Redmi Max 98 оснащен панелью с разрешением 4K (3840×2160 пикселей), которая характеризуется 85-процентным охватом цветового пространства NTSC.

Работает этот телевизор-великан на базе новой однокристальной системы, которая производится с использованием 12-нанометрового технологического процесса. Он работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и графическим ускорителем Mali-G31 MP2. Встроенный накопитель здесь на 64 ГБ.

Телевизор оснащен стереодинамиками, тремя разъемами HDMI, двумя USB, а также AV, DTMB, Ethernet и S/PDIF. Работает устройство под управлением фирменной системы PatchWall.

Цена

Redmi Max 98 оценен в 2825 долларов (76 200 гривен). Новый телевизор Redmi поступит в продажу в ближайшие дни.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Бытовая техника Redmi Xiaomi
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