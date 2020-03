Xiaomi представила телевизор Redmi Max 98 с диагональю 98 дюймов

#Xiaomi #RedmiTV #RedmiMax

Redmi 98-inch big TV, this is awesome, everyone guesses the price range: 19999 yuan (2825$)



Specs: 4K ultra-high image quality, 192 partition dynamic backlight, MEMC motion compensation frame, 4 + 64GB, 12nm custom chip. pic.twitter.com/EppAHX6k2q