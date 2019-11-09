Xiaomi представила "умную" камеру видеонаблюдения: особенности и цена

Компания Xiaomi выпустила новую камеру видеонаблюдения для домашнего и корпоративного использования. Модель Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition получила режим ночной съемки и ряд полезных функций, которыми можно управлять со смартфона.

Особенности и основные характеристики. Как сообщает Gizmochina, главной особенностью модели стало наличие функции Pan Tilt Zoom (PTZ), которая позволяет дистанционно поворачивать камеру или приближать объекты в кадре. Угол обзора новинки составляет до 270 градусов.

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Корпус камеры защищен по стандарту IP66 – она ​​сохраняет работоспособность под дождем, снегом и в условиях сильной запыленности.

Модель оснащена 2-мегапиксельным сенсором и способна записывать видео с разрешением 1080p. Инфракрасная подсветка позволяет получать четкое изображение на расстоянии до 15 метров даже ночью. Дополнительно предусмотрена функция двусторонней аудиосвязи.

Обзор камеры Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition – смотрите видео

Благодаря использованию алгоритмов искусственного интеллекта камера способна распознавать контуры человеческого тела и включать звуковую сигнализацию при обнаружении постороннего, отправляя 10-секундное видео и оповещение на смартфон владельца.

Дата выхода и цена. На краудфандинговой платформе Xiaomi в Китае цена новинки составляет 28 долларов (около 700 гривен), старт продаж намечен на 18 декабря 2019 года.

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