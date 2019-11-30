Xiaomi представила умную настольную лампу: особенности и цена

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Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp 1S: характеристики, цена / Фото из свободных источников

Xiaomi представила умную настольную лампу, которая получила название Mi Smart LED Desk Lamp 1S. Кроме возможности регулирования интенсивности и температуры освещения, новинка получила функцию голосового управления.

Основные функции и характеристики

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Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp 1S в металлическом корпусе, выполненная в минималистическом дизайне, получила возможность поворота плафона на 135 градусов. Такое решение позволяет разместить ее даже в тесном помещении, сообщает Gizchina.

В основу корпуса интегрирована небольшая кнопка-регулятор. Нажатие на нее позволяет включать и выключать лампу, поворот - настраивать яркость, а вращение с одновременным нажатием отвечает за регулирование температуры цвета.


Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp 1S

Умной лампой можно управлять со смартфона через мобильное приложение или с помощью голосовых ассистентов Amazon Alexa, Google Assistant или Apple Siri.

В дополнение к ручным настройкам также доступны четыре заводские:

  • чтение;
  • работа за компьютером;
  • детский режим;
  • режим фокусировки.

 


Режимы, установленные на лампе

Дата выхода и цена

Умная лампа Xiaomi уже доступна для предварительного заказа на краудфандинговой площадке вендора за 28 долларов (ориентировочно 670 гривен по курсу по состоянию на 30 ноября 2019 года). В розничную продажу она поступит в декабре по цене 42 доллара (около 1 000 гривен).

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Автор: Ева Шварц
Теги: Xiaomi Новости Техно Техно Цены Бытовая техника
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