Xiaomi представила "умные" телевизоры Mi TV: цена приятно удивляет

Компания Xiaomi представила новые смарт-телевизоры Mi TV. Новинки уже совсем скоро поступят в продажу, а их цена приятно удивит, ведь она стартует от 160 долларов.

Как сообщает Gizmochina, в семействе дебютировали четыре модели: с диагональю 32 дюйма, 43 дюйма, 55 дюймов и 65 дюймов.

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Характеристики. Смарт-телевизоры обладают четырехъядерным 64-битным процессором, а в качестве программной платформы используется фирменная система PatchWall, включающая интуитивно понятный интерфейс с алгоритмами искусственного интеллекта.



Семейство Mi TV пополнилось новыми моделями

Панель с диагональю 32 дюйма имеет разрешение HD (1366 × 768 пикселей). Эта модель несет на борту 1 ГБ оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 4 ГБ.

Телевизор размером 43 дюйма соответствует формату Full HD – 1920 × 1080 пикселей. В арсенале устройства – 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флэш-памяти.

Наконец, версии с диагональю 55 дюймов и 65 дюймов поддерживают разрешение 4K (3840 × 2160 пикселей). Они располагают 2 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем, вместимостью 8 ГБ.



Mi TV уже совсем скоро поступят в продажу

Другие особенности. Все новинки поддерживают беспроводную связь Bluetooth Low Energy (LE) и Wi-Fi. Панели могут похвастаться узкими рамками вокруг дисплея и улучшенным дизайном задней части. Комплект включает Bluetooth-пульт дистанционного управления с поддержкой голосовых команд.

Цена:

Диагональ 32 дюйма – 160 долларов (около 4300 гривен) Диагональ 43 дюйма – 300 долларов (около 8000 гривен) Диагональ 55 дюймов – 450 долларов (около 12000 гривен) Диагональ 65 дюймов – 600 долларов (около 16000 гривен).

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