Xiaomi представила "умный" видеорегистратор: что он умеет

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Xiaomi DDPAI miniONE Dashcam Night Vision: характеристики, цена
Xiaomi DDPAI miniONE Dashcam Night Vision: характеристики, цена / TechGenYZ

Компания Xiaomi представила в Китае новый видеорегистратор DDPAI miniONE Dashcam Night Vision. Главной особенностью новинки стала функция ночной съемки, благодаря которой камера даже ночью может различить номерные знаки автомобилей и даже пешеходов.

Как сообщает Gizmochina, устройство поддерживает голосовое управление и возможность съемки как дороги, так и салона автомобиля.

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Дизайн. Видеорегистратор выполнен в виде небольшого цилиндра и поставляется с креплением, в котором он может вращаться на 360 градусов. Это позволяет регулировать область съемки и использовать его для записи происходящего внутри салона.

Основные характеристики. Устройство поддерживает управление голосом, что позволяет сделать фото, отключить звук и выполнить другие операции, не отвлекаясь от вождения.

Xiaomi DDPAI miniONE Dashcam Night Visio
Видеорегистратор Xiaomi имеет интересный дизайн и продвинутую камеру

В DDPAI miniONE Dashcam Night Vision используется большой сенсор Sony IMX307 с размером пикселей 2,9 мкм и объектив с диафрагмой f / 1.8. Использование системы из шести стеклянных линз увеличивает количество света, попадающего на матрицу.

Кроме того, угол обзора в 140 градусов позволяет захватывать практически все, что происходит впереди. В камере также есть сенсор G-Force, способный распознать резкое торможение или столкновение, чтобы гарантированно сохранить запись инцидента.

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Хранение данных. Для сохранения отснятого материала в видеорегистраторе предусмотрено встроенное хранилище eMMC объемом 16 или 32 ГБ в зависимости от версии. В сравнении с SD-картой такая память имеет в 5 раз большую скорость чтения и в 10 раз больший срок службы. Кроме того, благодаря использованию кодека H.265 эффективность сжатия видео улучшается, а итоговый размер – уменьшается.

Xiaomi DDPAI miniONE Dashcam Night Visio
Видеорегистратор Xiaomi выдает четкую картинку даже при плохом освещении

Цена. DDPAI miniONE Dashcam Night Vision можно приобрести на платформе Xiaomi Youpin по цене 44 доллара (около 1 200 гривен) за версию на 16 ГБ, модификация с накопителем на 32 ГБ обойдется в 54 доллара (около 1 500 гривен).

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Теги: Цены Xiaomi Техно Авто Новости Техно Гаджеты
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