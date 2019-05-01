Xiaomi представила "умный" видеорегистратор: что он умеет

Компания Xiaomi представила в Китае новый видеорегистратор DDPAI miniONE Dashcam Night Vision. Главной особенностью новинки стала функция ночной съемки, благодаря которой камера даже ночью может различить номерные знаки автомобилей и даже пешеходов.

Как сообщает Gizmochina, устройство поддерживает голосовое управление и возможность съемки как дороги, так и салона автомобиля.

Читайте также: Xiaomi выпустила вертикальный кондиционер: чем особенна новинка

Дизайн. Видеорегистратор выполнен в виде небольшого цилиндра и поставляется с креплением, в котором он может вращаться на 360 градусов. Это позволяет регулировать область съемки и использовать его для записи происходящего внутри салона.

Основные характеристики. Устройство поддерживает управление голосом, что позволяет сделать фото, отключить звук и выполнить другие операции, не отвлекаясь от вождения.



Видеорегистратор Xiaomi имеет интересный дизайн и продвинутую камеру

В DDPAI miniONE Dashcam Night Vision используется большой сенсор Sony IMX307 с размером пикселей 2,9 мкм и объектив с диафрагмой f / 1.8. Использование системы из шести стеклянных линз увеличивает количество света, попадающего на матрицу.

Кроме того, угол обзора в 140 градусов позволяет захватывать практически все, что происходит впереди. В камере также есть сенсор G-Force, способный распознать резкое торможение или столкновение, чтобы гарантированно сохранить запись инцидента.

Читайте также: Очиститель воды Xiaomi Mi Water Purifier 600G получил поддержку в 18 миллионов долларов

Хранение данных. Для сохранения отснятого материала в видеорегистраторе предусмотрено встроенное хранилище eMMC объемом 16 или 32 ГБ в зависимости от версии. В сравнении с SD-картой такая память имеет в 5 раз большую скорость чтения и в 10 раз больший срок службы. Кроме того, благодаря использованию кодека H.265 эффективность сжатия видео улучшается, а итоговый размер – уменьшается.



Видеорегистратор Xiaomi выдает четкую картинку даже при плохом освещении

Цена. DDPAI miniONE Dashcam Night Vision можно приобрести на платформе Xiaomi Youpin по цене 44 доллара (около 1 200 гривен) за версию на 16 ГБ, модификация с накопителем на 32 ГБ обойдется в 54 доллара (около 1 500 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно