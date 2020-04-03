Xiaomi представила уникальные умные часы с двумя камерами и 5G
Компания Xiaomi анонсировала детские смарт-часы Xiaomi Mi Bunny 4, которые довольно сложно назвать доступными. Часы могут выполнять голосовые вызовы и точно определять местоположение более чем в 200 странах и регионах мира.
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Особенности смарт-часов
Xiaomi Mi Bunny 4 оснащены сразу двумя камерами, причем одна врезана в центральную верхнюю часть экрана, а вторая направлена под углом 90 градусов относительно первой и расположена на верхней панели корпуса. Разрешение обоих датчиков изображения составляет 5 Мп, при этом фронтальная камера будет использоваться для видеозвонков, а основная камера – для более удобного фотографирования окружения.
Xiaomi Mi Bunny 4 – смарт-часы, ориентированные на детей
Xiaomi Mi Bunny 4 имеет AMOLED-экран диагональю 1,78 дюйма с высоким разрешением (значение не указано). Часы поддерживает точное определение местоположения, для этого в частности вовлечена интеллектуальная система отслеживания, а не только спутники.
Xiaomi Mi Bunny 4 поддерживает сети 4G и 5G, часы могут выполнять голосовые вызовы и точно определять местоположение более чем в 200 странах и регионах мира. Также есть поддержка VoLTE HD. Среди предустановленных приложений стоит выделить интерактивный помощник обучения английскому языку.
Устройство оснащено аккумулятором емкостью 920 мАч, которого хватает примерно на неделю использования в обычном режиме.
Цена
С 3 по 8 апреля на стадии предварительных заказов первые покупатели смогут купить Xiaomi Mi Bunny 4 120 долларов.
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