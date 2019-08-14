Xiaomi представила видеорегистратор, который автоматически записывает момент ДТП: детали и цена

Компания Xiaomi представила видеорегистратор 70Mai Smart Car DVR 2, который способен автоматически начинать запись сразу после момента ДТП. Гаджет привлекает своим характеристикам и доступной ценой.

Основные характеристики. Как сообщает Gizmochina Smart Car DVR 2 оснащен сенсором OmniVision с разрешением 2560х1600 пикселей, светосильной (f /1.8) оптикой и углом обзора 140 градусов.

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"Сердцем" видеорегистратора стал процессор HiSilicon Hi3556V200. По заявлению производителя, он способен обеспечить степень сжатия на 30% больше по сравнению с традиционным декодированием H.264.



Видеорегистратор Smart Car DVR 2 получил ряд полезных функций и преимуществ

Встроенный G-сенсор позволяет начать запись при столкновении, даже если машина припаркована и регистратор находится в спящем режиме. Устройство сохраняет видеоматериал дорожного инцидента отдельно от записей, которые ведутся в постоянном режиме поверх уже отснятого материала.



Smart Car DVR 2 поступит в продажу по очень доступной цене

Кроме того, в Smart Car DVR 2 предусмотрен Wi-Fi модуль, который позволяет загружать и просматривать ранее записанные видео на смартфоне.

Дата старта продаж и стоимость. Стоимость новинки составляет 42 доллара (около 1100 гривен), дату начала продаж объявят позже.

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