Xiaomi представит первый в мире смартфон на процессоре Snapdragon 675

Компания Xiaomi объявила о своих намерениях выпустить смартфон среднего уровня. Главной особенностью новинки станет то, что она будет работать на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 675.

Об этом сообщает GizmoChina.

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Такое заявление сделал Ману Кумар Джейн – международный вице-президент Xiaomi – во время события Qualcomm 4G/5G Summit в Гонконге. Xiaomi стала первой компанией, которая объявила о таких планах, и может успеть выпустить первый в мире смартфон с этим процессором.



Xiaomi представит смартфон на Snapdragon 675

Отметим, Qualcomm представила процессор Snapdragon 675 только вчера, 23 октября. Он станет преемником чипа Snapdragon 670. Процессор создан на основе 11-нанометрового техпроцесса.

Чипсет приносит ряд высококлассных функций, которые ранее были присущи только флагманам, включая тройные камеры, портретный режим или 3D-сканирование лица пользователя для разблокировки смартфона.

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