Xiaomi представит сразу 6 новых телевизоров

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Xiaomi представит сразу 6 новых телевизоров
Xiaomi представит сразу 6 новых телевизоров

Похоже китайский производитель Xiaomi решил существенно расширить сферу своей деятельности, заняв нишу на рынке телевизоров. Китайская компания готовит большое мероприятие, запланированное на 24 сентября.

Как передает xiaomishka, именно в рамках этого мероприятия компания официально представит новую фирменную прошивку MIUI 11.

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Кроме того, тогда же презентуют новый смартфон Mi 9 Pro 5G.

Но самой большой неожиданностью станет анонс сразу шести моделей телевизоров. Уже 24 сентября мы увидим такие модели: L65M5-EC, L65M5-EA, L55M5-ES, L43M5-EC, L43M5-4X, L43M5-FA. Это будут две 64-дюймовые, одна 55-дюймовая и три 43-дюймовые модели.

К сожалению, больше информации о характеристиках этих моделей пока нет.

Что известно о других телевизорах Xiaomi? Недавно компания выпустила телевизор под брендом Redmi с диагональю 70 дюймов. Модель получила бешеную популярность – всего за 15 минут было продано Redmi TV на 15 миллионов юаней. То есть ежеминутно продается 295 телевизоров Redmi TV.

Популярность модели можно объяснить привлекательной ценой Redmi TV – 3800 юаней (535 долларов или 15 800 гривен). При этом специально для первой продажи стоимость была снижена до 3400 юаней (480 долларов или 13 900 гривен).

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Бытовая техника
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