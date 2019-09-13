Xiaomi представит сразу 6 новых телевизоров

Похоже китайский производитель Xiaomi решил существенно расширить сферу своей деятельности, заняв нишу на рынке телевизоров. Китайская компания готовит большое мероприятие, запланированное на 24 сентября.

Как передает xiaomishka, именно в рамках этого мероприятия компания официально представит новую фирменную прошивку MIUI 11.

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Кроме того, тогда же презентуют новый смартфон Mi 9 Pro 5G.

Но самой большой неожиданностью станет анонс сразу шести моделей телевизоров. Уже 24 сентября мы увидим такие модели: L65M5-EC, L65M5-EA, L55M5-ES, L43M5-EC, L43M5-4X, L43M5-FA. Это будут две 64-дюймовые, одна 55-дюймовая и три 43-дюймовые модели.

К сожалению, больше информации о характеристиках этих моделей пока нет.

#Xiaomi is going to launch new Mi TV models:

L65M5-EC

L65M5-EA

L55M5-ES

L43M5-EC

L43M5-4X，L43M5-FA



Guess, it will also be on September 24th ;) — Xiaomishka (@xiaomishka) September 11, 2019

Что известно о других телевизорах Xiaomi? Недавно компания выпустила телевизор под брендом Redmi с диагональю 70 дюймов. Модель получила бешеную популярность – всего за 15 минут было продано Redmi TV на 15 миллионов юаней. То есть ежеминутно продается 295 телевизоров Redmi TV.

Популярность модели можно объяснить привлекательной ценой Redmi TV – 3800 юаней (535 долларов или 15 800 гривен). При этом специально для первой продажи стоимость была снижена до 3400 юаней (480 долларов или 13 900 гривен).

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