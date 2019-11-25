Xiaomi презентовала компактную беспроводную дрель AKKU

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Xiaomi AKKU / Xiaomi

На краудфандинговой площадке Xiaomi презентовала компактную беспроводную дрель AKKU, выполненную в форме, больше напоминающей клеевой пистолет. Одной из особенностей продукта является бесщеточный электродвигатель.

На первый взгляд этот малыш от Xiaomi смахивает на игрушку, однако на самом деле его можно использовать с самой разной целью. Такой помощник вам точно пригодится в мастерской или с бытовой целью.

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Работать инструмент будет в двух скоростных режимах: при 260 или 850 оборотах в минуту. Первый режим можно использовать для сборки мебели, разборки бытовой техники или даже на кухне, скажем для взбивания омлета.

Вторая скорость используется для более серьезных работ, например для завинчивания саморезов в гипсокартон и дерево, а также для сверления плитки и металла.


Второй режим позволяет использовать дрель для работы с деревом и металлом / Xiaomi

Автономную работу обеспечивают сменные аккумуляторы 21700, которые устанавливаются в ручке подобно обойме. Перезаряжаются они через порт USB Type-C. Использовать для этого можно даже павербанк.


Заряжать дрель можно даже от павербанка / Xiaomi

В стандартный комплект входят 8 самых распространенных насадок и удлиняющая головка из хромо-ванадиевой стали. Весит дрель AKKU 520 граммов при размерах 150×45×160 миллиметров.


Стандартный комплект насадок дрели AKKU / Xiaomi

Дрель оснащена электронным переключателем реверса, рассчитанным на 200 000 нажатий, а под патроном расположен LED-фонарик, которым можно осветить темные места в случае необходимости.


AKKU оборудована LED-фонариком для дополнительного освещения / Xiaomi

Смотрите видео о бесщеточной двухскоростной дрели Xiaomi AKKU:

Цена

Сейчас дрель Xiaomi AKKU доступна для заказа в Китае по цене всего 199 юаней (около 690 гривен). В продаже на AliExpress она может появиться уже в феврале.

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Автор: Михаил Года
Теги: Гаджеты Техно Новости Техно Xiaomi
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