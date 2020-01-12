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Xiaomi присудил себе приз в миллион долларов за Mi Mix Alpha

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Команду разработчиков смартфона наградили миллионом долларов / Xiaomi

Представленный прошлой осенью Xiaomi Mi Mix Alpha стал одним из самых необычных смартфонов за всю историю индустрии. Устройство получилось настолько выдающимся, что даже победило во внутреннем технологическом конкурсе компании.

О каком конкурсе идет речь

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Ежегодно Xiaomi подводит итоги года и в рамках специальной технологической премии выбирает свои лучшие продукты. В этом конкурсе принимают участие небольшие команды, состоящие менее чем из десяти человек, сообщает ITHome.

Как выбирают победителя

Продукт должен соответствовать ряду критериев – он должен быть:

  • оригинальным;
  • передовым и первым в своем роде;
  • а также быть мобильным устройством или касаться класса интернет вещей.

По итогам 2019 года лучшей технологической новинкой Xiaomi стал Mi Mix Alpha, а команда разработчиков получила грант в размере одного миллиона долларов.

Как создавали Mi Mix Alpha

Хан Гаосай, глава исследовательской команды Xiaomi в направлении гибких экранов, рассказал некоторые подробности о создании Mi Mix Alpha. По его словам, когда они представили идею Лэй Цзюню, главе Xiaomi, тот настоял на выпуске прорывного продукта любой ценой.

Именно это полностью развязало разработчикам руки и позволило создать устройство без ограничений.


Революционный Xiaomi Mi Mix Alpha

Представитель компании рассказал, что смартфон пока не изготавливается массово и у них пока нет таких планов. Однако он отметил, что в случае необходимости Xiaomi могла бы прямо сейчас наладить массовое производство Mi Mix Alpha.

Цена и дата выхода

Напомним, что заявленная цена гаджета составляет 2 830 долларов. Ранее было объявлено, что устройство выйдет ограниченным тиражом, но сроки выпуска еще не озвучены.

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Автор: Михаил Года
Теги: Смартфоны Новости Техно IT-бизнес Техно Xiaomi
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