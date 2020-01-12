Xiaomi присудил себе приз в миллион долларов за Mi Mix Alpha

Представленный прошлой осенью Xiaomi Mi Mix Alpha стал одним из самых необычных смартфонов за всю историю индустрии. Устройство получилось настолько выдающимся, что даже победило во внутреннем технологическом конкурсе компании.

О каком конкурсе идет речь

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Ежегодно Xiaomi подводит итоги года и в рамках специальной технологической премии выбирает свои лучшие продукты. В этом конкурсе принимают участие небольшие команды, состоящие менее чем из десяти человек, сообщает ITHome.

Как выбирают победителя

Продукт должен соответствовать ряду критериев – он должен быть:

оригинальным;

передовым и первым в своем роде;

а также быть мобильным устройством или касаться класса интернет вещей.

По итогам 2019 года лучшей технологической новинкой Xiaomi стал Mi Mix Alpha, а команда разработчиков получила грант в размере одного миллиона долларов.

Как создавали Mi Mix Alpha

Хан Гаосай, глава исследовательской команды Xiaomi в направлении гибких экранов, рассказал некоторые подробности о создании Mi Mix Alpha. По его словам, когда они представили идею Лэй Цзюню, главе Xiaomi, тот настоял на выпуске прорывного продукта любой ценой.

Именно это полностью развязало разработчикам руки и позволило создать устройство без ограничений.



Революционный Xiaomi Mi Mix Alpha

Представитель компании рассказал, что смартфон пока не изготавливается массово и у них пока нет таких планов. Однако он отметил, что в случае необходимости Xiaomi могла бы прямо сейчас наладить массовое производство Mi Mix Alpha.

Цена и дата выхода

Напомним, что заявленная цена гаджета составляет 2 830 долларов. Ранее было объявлено, что устройство выйдет ограниченным тиражом, но сроки выпуска еще не озвучены.

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