Xiaomi призналась в своей лжи

Компания Xiaomi решила быть более откровенной со своими клиентами и призналась, что смартфон Xiaomi Mi 8 Transparent Explorer Edition совсем не прозрачен. Отметим, еще в прошлом году эту ложь раскрыл один из блоггеров.

Версия флагманского смартфона Xiaomi Mi 8 с якобы прозрачной задней панелью, через которую можно увидеть внутренние компоненты, выглядела действительно стильно, но существовала одна проблема – это было фейком.

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"Детали" были фальшивыми, они представляли собой просто пластину, которая покрывает настоящие (и гораздо менее фотогеничные) компоненты. Xiaomi объявила о намерении выпустить аналогичную прозрачную версию Mi 9 Explorer Edition флагманского смартфона Mi 9, но есть одно принципиальное отличие.



Xiaomi Mi 9 Explorer Edition также получит "прозрачную" крышку



Xiaomi Mi 9 Explorer Edition представят 20 февраля

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь разместил фотографии неанонсированного смартфона Xiaomi Mi 9 Explorer Edition в своем аккаунте в Weibo. Он признал, что внутренние "компоненты" – это просто тонкий, вырезанный с использованием ЧПУ алюминиевый лист толщиной 0,3 миллиметра, который выглядит как стилизованная версия деталей.



Под крышкой Xiaomi Mi 9 Explorer Edition будет тонкий алюминиевый лист

Напомним, что в прошлом году Xiaomi неоднократно заявляла, что базовая плата "прозрачного" Xiaomi Mi 8 – реальна.

Дата анонса. Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 представят уже 20 февраля. Вместе с базовой версией компания анонсирует также Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, который получит 4 модуля основной камеры и станет одним из самых мощным смартфонов в мире.

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