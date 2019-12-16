Xiaomi продает смартфон Redmi K30 5G дешевле себестоимости

Недавно представленный смартфон Redmi K30 5G стал одни из самых доступных устройств с поддержкой сетей пятого поколения на рынке. Как вендору удалось снизить стоимость девайся взялись разбираться эксперты и они пришли к очень неожиданному выводу.

Какова себестоимость смартфона

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По данным инсайдерского Twitter-канала TechMate со ссылкой на китайских отраслевых аналитиков, суммарно компоненты смартфона Redmi K30 5G обходятся компании в 250 долларов, а его розничный ценник за версию с 6 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенной памяти составляет 284 долларов.

Как утверждает источник, в указанные 34 доллара потенциальной прибыли не входят затраты на разработку, маркетинг, логистику и другие операции.

According to a Chinese analyst,

The cost of components used in #RedmiK30 5G 6+64GB varaint is about 1746 Yuan($250)

This price doesn't include cost of research and development, Assembly and after sales expenditure!!!

So it clearly shows the gain is almost zero for Redmi#Redmi pic.twitter.com/odboVhhJ4i — TechMate (@TechMate01) December 13, 2019

Какую прибыль получит Xiaomi по продаже смартфонов

Ранее глава Xiaomi заявил, что средний доход при продаже продуктов компании составляет 8-9%. Это сравнительно низкий показатель для рынка гаджетов, но в данном случае, по заявлению аналитиков, вендор зарабатывает значительно меньшую сумму. А с учетом задержки начала продаж 5G-версии смартфона компании и вовсе предрекают нулевой или даже минусовый прибыль.

Представители Redmi данную информацию не прокомментировали.

Дата старта продаж

Отметим, старт продаж Redmi K30 5G намечен на 15 января 2020 года в Китае.

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