Xiaomi продает смартфон Redmi K30 5G дешевле себестоимости

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Redmi K30 5G / Промо-материалы Xiaomi

Недавно представленный смартфон Redmi K30 5G стал одни из самых доступных устройств с поддержкой сетей пятого поколения на рынке. Как вендору удалось снизить стоимость девайся взялись разбираться эксперты и они пришли к очень неожиданному выводу.

Какова себестоимость смартфона

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По данным инсайдерского Twitter-канала TechMate со ссылкой на китайских отраслевых аналитиков, суммарно компоненты смартфона Redmi K30 5G обходятся компании в 250 долларов, а его розничный ценник за версию с 6 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенной памяти составляет 284 долларов.

Как утверждает источник, в указанные 34 доллара потенциальной прибыли не входят затраты на разработку, маркетинг, логистику и другие операции.

 

Какую прибыль получит Xiaomi по продаже смартфонов

Ранее глава Xiaomi заявил, что средний доход при продаже продуктов компании составляет 8-9%. Это сравнительно низкий показатель для рынка гаджетов, но в данном случае, по заявлению аналитиков, вендор зарабатывает значительно меньшую сумму. А с учетом задержки начала продаж 5G-версии смартфона компании и вовсе предрекают нулевой или даже минусовый прибыль.

Представители Redmi данную информацию не прокомментировали.

Дата старта продаж

Отметим, старт продаж Redmi K30 5G намечен на 15 января 2020 года в Китае.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно Redmi Смартфоны
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