Xiaomi продолжает удивлять – умная мультиварка Solista Solo Intelligent Cooking Machine

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Умная мультиварка Solista Solo Intelligent Cooking Machine
Умная мультиварка Solista Solo Intelligent Cooking Machine / 4pda

Китайская компания уверенно продолжает развивать собственную линейку бытовой техники. Очередной новинкой компании стала оригинальная мультиварка, сочетающая также функции миксера и сковороды.

Универсальный гаджет способен заменить сразу несколько кухонных электроприборов. Solista Solo Intelligent Cooking Machine сочетает в себе сразу несколько приборов. Это и газовая плита, и вытяжка, и сковорода с режимом равномерного приготовления.

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Приготовление овощей и мяса происходит равномерно, благодаря подвижной системе лопаток, которые периодически переворачивают кусочки пищи и не позволяют ей подгореть.

Емкость чаши устройства – 3,5 литра
Вес устройства – 5 кг

Изготовлена она из литого алюминия с антипригарным покрытием. Откидная крышка выполнена из каленого стекла, поэтому процесс приготовления можно контролировать, не открывая прибор.

Как работает мультиварка от Xiaomi

Для работы с мультиваркой производитель выпустил фирменное приложение. С его помощью можно выбирать рецепты, регулировать температуру, время приготовления и частоту вращения лопаток.

Особенности мультиварки Solista Solo Intelligent Cooking Machine, смотрите на видео:

О готовности блюда приложение сообщает владельцу смартфона уведомлением. Еще одной особенностью прибора является возможность готовить блюда без добавления подсолнечного или сливочного масла. Установленный датчик самостоятельно регулирует мощность нагрева с минимальным выделением пара.

Цена. Solista Solo Intelligent Cooking Machine стоит 142 доллара – 3853 гривны.

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Теги: Новости Техно Техно Бытовая техника Xiaomi Гаджеты
Источник: Техно 24
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