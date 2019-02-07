Xiaomi работает над смартфоном с двумя дырками на экране

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Так выглядит патент Xiaomi
Так выглядит патент Xiaomi / igeekphone.com

Дыра в экране селфи-камеры – это один из трендов 2019 года. Все больше производителей смартфонов патентуют подобную технологию. Над такой же моделью работает компания Xiaomi. Но их разработка получит сразу два выреза в дисплее.

Как пишет издание igeekphone, о двух дырах в экране свидетельствует свежий патент от Xiaomi. Он был зарегистрирован во Всемирной организации интеллектуальной собственности.

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На патентных изображениях можно увидеть моноблочный форм-фактор, где всю лицевую поверхность покрывает дисплей. Также видим, что дизайн почти безрамочный.

Xiaomi готує смартфон з двома дірками в екрані

Смартфон может получить два модуля фронтальной камеры

Когда увидим. Стоит заметить, что патент не означает, что компания обязательно воплотит в жизнь. С другой стороны, Xiaomi выпускает очень много смартфонов разного типа и класса. Поэтому можно надеяться, что эта идея будет воплощена.

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Теги: Xiaomi Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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