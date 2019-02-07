Xiaomi работает над смартфоном с двумя дырками на экране

Дыра в экране селфи-камеры – это один из трендов 2019 года. Все больше производителей смартфонов патентуют подобную технологию. Над такой же моделью работает компания Xiaomi. Но их разработка получит сразу два выреза в дисплее.

Как пишет издание igeekphone, о двух дырах в экране свидетельствует свежий патент от Xiaomi. Он был зарегистрирован во Всемирной организации интеллектуальной собственности.

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На патентных изображениях можно увидеть моноблочный форм-фактор, где всю лицевую поверхность покрывает дисплей. Также видим, что дизайн почти безрамочный.

Смартфон может получить два модуля фронтальной камеры

Когда увидим. Стоит заметить, что патент не означает, что компания обязательно воплотит в жизнь. С другой стороны, Xiaomi выпускает очень много смартфонов разного типа и класса. Поэтому можно надеяться, что эта идея будет воплощена.

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