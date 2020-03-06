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Xiaomi работает над своими первыми очками дополненной реальности

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Похоже, скоро очки дополненной реальности станут доступными для каждого. Ведь китайский производитель Xiaomi, который ценят за удачное сочетание цена/качество, начал работать над очками дополненной реальности.

Известный инсайдер под ником @_the_tech_guy опубликовал на своей странице в Twitter патентные изображения нового устройства. Сейчас Xiaomi занимается разработкой этого устройства.

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Детали

Речь идет о гарнитуруедополненной реальности, которая через гибкий кабель соединена с дополнительным модулем. Очки можно одеть на шею сзади. Именно в этом модуле должна быть размещена основная аппаратная начинка, включая процессор, оперативную и флэш-память, а также различные датчики.

Также на корпусе видно кнопки "-" и "+", которые указывают на наличие динамиков.

Как известно, эксперты прогнозируют очкам дополненной реальности большую популярность в будущем. Некоторые даже предполагают, что очки смогут заменить смартфоны.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Xiaomi Техно Гаджеты
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