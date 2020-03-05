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Xiaomi разрабатывает чехол для смартфона, который сможет заряжать беспроводные наушники

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Компания Xiaomi работает над очень интересным девайсом – это должен быть специальный чехол для телефона. И кроме защитной функции, он сможет заряжать беспроводные наушники.

Как пишет gizmochina.com, китайское патентное ведомство уже зарегистрировало заявку. Там описан дизайн оригинального фирменного аксессуара, который выполняет сразу две задачи: защиты и зарядки для беспроводных наушников.

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Детали

Этот чехол предназначен для смартфонов с функцией реверсивной беспроводной зарядки. Сейчас уже многие флагманские смартфоны имеют такую функцию обратной зарядки, то есть могут заряжать другие гаджеты.

Аксессуар получит специальный отсек для TWS-наушников, которые смогут получить подзарядку, даже если аккумулятор комплектного кейса полностью разрядился.

Xiaomi розробляє чохол для смартфона

Так выглядит патент от Xiaomi

Пока неизвестно, будет ли чехол универсальным, или же будет подходить только для конкретных моделей.

Есть вероятность, что этот девайс представят вместе с новыми наушниками Xiaomi или Redmi.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Xiaomi
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