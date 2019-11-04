Xiaomi снизила стоимость смартфона Redmi Note 8 Pro

Китайская компания Xiaomi заявила о скидке на новый смартфон среднего класса Redmi Note 8 Pro. Смартфон подешевел в рамках подготовки к большой распродаже в Китае "11.11".

Как передает ilenta.com, готовясь к этой распродаже Xiaomi постепенно снижает стоимость своих смартфонов.

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Новая цена

Скидка Redmi Note 8 Pro происходит в топовой модификации. Стартовая цена этого смартфона на китайском рынке составляла 270 долларов (6700 гривен).

Сейчас Redmi Note 8 Pro с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти стоит в Китае 255 долларов (6300 гривен). То есть устройство подешевело на 15 долларов. Такая скидка не слишком существенна. И новинку представили в августе и уже через несколько месяцев она получила скидку – неплохой бонус.

Redmi Note 8 Pro: видеообзор

Чем интересен Redmi Note 8 Pro? Это преемник настоящего смартфона-бестселлера Note 7 Pro. Новинка получила 6,53-дюймовый IPS-дисплей с лаконичным вырезом вверху экрана.

Внимание привлекает камера, которая получила аж 4 модуля. Основной сенсор Samsung ISOCELL GW1 с разрешением 64 Мп дополнен 8-мегапиксельным модулем с широкоугольной оптикой, 2-мегапиксельным с макрообъективом и датчиком глубины. Разрешение сенсора фронтальной камеры – 20 Мп.

Цена. В Украине модификация с 6/64 ГБ памяти стоит 6999 гривен. Версия 8/256 ГБ памяти на нашем рынке не доступна. Хотя на скидку нам рассчитывать не стоит, по крайней мере пока. Возможно, Redmi Note 8 Pro подешевеет во время Черной пятницы, которая в этом году состоится 22 ноября.

Что такое распродажа "11.11"?

Это массовая распродажа на китайском рынке. Скидки происходят ежегодно 11 ноября, когда в Китае отмечают День холостяка. Такое название праздник получил потому, что дата проведения (11.11) состоит из 4 единиц, символизируют людей, которые не находятся в паре.



Распродажу в этот день начали устраивать относительно недавно – примерно с 2012 года. Это событие напоминает Черную пятницу, которую празднуют в Европе и США. Ежегодно к акции с распродажами приобщаются такие известные онлайн-площадки как, Taobao, Tmall и AliExpress.

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