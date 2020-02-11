Xiaomi снизила стоимость своих телевизоров
Компания Xiaomi регулярно радует своих фанатов скидками на технику. Но сейчас телевизоры китайского бренда подешевели "внепланово".
В некоторых случаях стоимость телевизоров была ниже, чем предлагали по предварительному заказу на старте продаж.
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Новые цены
- 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A стоит 485 долларов (12 100 гривен);
- 32-дюймовая модель Mi TV 4C стоит 100 долларов (2 500 гривен);
- Новая цена 43-дюймового Mi TV 4C – 160 долларов (4 000 гривен);
- 55-дюймовый телевизор Mi TV 4A сейчас стоит 245 долларов (6 100 гривен);
- За 55-дюймовый Mi TV E55X нужно заплатить 260 долларов (6 500 гривен);
- 65-дюймовая модель E65C подешевела до 385 долларов (9 600 гривен).
Однако, эти скидки коснулись только китайского рынка. Когда они дойдут до Украины и подешевеют ли у нас в общем, об этом пока неизвестно.
Почему подешевели телевизоры
На это может у производителя быть несколько причин. Во-первых, это могут быть скидки накануне Дня святого Валентина.
Еще одна причина может быть связана со вспышкой коронавируса, который бурлит сейчас в Китае. Он наносит серьезный ущерб в том числе и бизнесу. Поэтому, вероятно, Xiaomi снизила стоимость своих телевизоров, чтобы хоть как-то расшевелить рынок.
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