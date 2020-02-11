Компания Xiaomi регулярно радует своих фанатов скидками на технику. Но сейчас телевизоры китайского бренда подешевели "внепланово".

В некоторых случаях стоимость телевизоров была ниже, чем предлагали по предварительному заказу на старте продаж.

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Новые цены

70-дюймовый телевизор Mi TV 4A стоит 485 долларов (12 100 гривен);

32-дюймовая модель Mi TV 4C стоит 100 долларов (2 500 гривен);

Новая цена 43-дюймового Mi TV 4C – 160 долларов (4 000 гривен);

55-дюймовый телевизор Mi TV 4A сейчас стоит 245 долларов (6 100 гривен);

За 55-дюймовый Mi TV E55X нужно заплатить 260 долларов (6 500 гривен);

65-дюймовая модель E65C подешевела до 385 долларов (9 600 гривен).

Однако, эти скидки коснулись только китайского рынка. Когда они дойдут до Украины и подешевеют ли у нас в общем, об этом пока неизвестно.

Почему подешевели телевизоры

На это может у производителя быть несколько причин. Во-первых, это могут быть скидки накануне Дня святого Валентина.

Еще одна причина может быть связана со вспышкой коронавируса, который бурлит сейчас в Китае. Он наносит серьезный ущерб в том числе и бизнесу. Поэтому, вероятно, Xiaomi снизила стоимость своих телевизоров, чтобы хоть как-то расшевелить рынок.

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