Xiaomi сняла с продаж слайдер Mi Mix 3

Вслед за объявлением о прекращении продаж Xiaomi Mi Note 10 компания пустила "под нож" еще одну модель. Перечень пополнил слайдер Mi Mix 3, с исчезновением которого из продажи под вопросом оказалась судьба целой линейки устройств популярного производителя.

К теме Смартфоны Xiaomi Mi Note 10 снимают с продаж: в чем причина

Особенности гаджета

Xiaomi Mi Mix 3 был представлен в октябре 2019 года. Смартфон на базе процессора Snapdragon 845 получил до 10 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 2.1 объемом до 256 ГБ в различных модификациях. Особенностью модели с 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем стала конструкция в форм-факторе слайдера, скрывает модуль фронтальной камеры в обычном положении.

Аппарат стал последним представителем линейки, которая вступила в массовое производство. Представлена ​​позже 5G-версия гаджета так и не появилась на китайском рынке, а концептуальный Mi Mix Alpha был выпущен ограниченным тиражом и все еще отсутствует в официальной продаже. Что касается Mi Mix 4 – подробной информации о возможности его выхода по-прежнему нет даже у инсайдеров.

Где купить и за сколько

Сейчас смартфон отсутствует в списке актуальных моделей на официальном сайте производителя, хотя его лимитированная версия Forbidden City все еще доступна для покупки по цене 715 долларов. Представители Xiaomi о дальнейшей судьбе линейки Mi Mix не сообщают.

Какие смартфоны заменят снятые с продажи

Какие именно устройства заменят выбывших из "гонки модемов" смартфоны окончательно не известно. Ожидается, что одним из первых гаджетов нового поколения станет Redmi K30 Pro.

Снятые с производства модели, вероятно, не исчезнут из розничной торговли сразу, но все новые устройства в указанной ценовой категории, судя по заявлению компании, уже не получат LTE-модификаций.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно