Xiaomi создала калькулятор в приятном дизайне

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Xiaomi MiiiW Calculator
Xiaomi MiiiW Calculator / youpin.mi.com

Компания Xiaomi представила новинку, которая пригодится каждому бухгалтеру – калькулятор MiiiW Calculator. Устройство имеет приятный дизайн без острых углов и белый цвет.

Об этом пишет gagadget.com.

Так, на дисплее MiiiW Calculator помещается 12 цифр. Также он имеет клавишу с двумя нулями, поддерживает переключение командора и функцию общего объема (GT).

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Под крышкой заднего выступа размещена батарейка AAA. Калькулятор, если его поставить на поверхность, лежит под углом 6 градусов для более удобного ввода команд.

MiiiW Calculator
Калькулятор имеет приятный дизайн 

Корпус изготовлен из ABS-пластика. Его размеры составляют 140x87x20 мм, вес – 86 г.

На китайском рынке MiiiW Calculator можно купить за 49 юаней, это около 7 долларов, или 200 гривен.

MiiiW Calculator
Стоит устройство – 7 долларов 

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Теги: Xiaomi Техно Гаджеты
Источник: Техно
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