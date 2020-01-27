24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Xiaomi создала специальную лампу для дезинфекции

11 Читати новину українською
Лампа для дезинфекции / xiaomiyoupin.com

Китайская компания Xiaomi выпустила ультрафиолетовую лампу для дезинфекции. Она получила название Five Smart Disinfection and Sterilization Lamp. Новый продукт представили на фирменной площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin.

Как передает ixbt.com, эта лампа обеспечивает эффективность стерилизации 99,9%. Правда, речь идет не об абсолютно всех видах бактерий.

Интересно: Xiaomi представила велотренажер с огромным дисплеем

Детали

Мощность устройства составляет 35 Вт, поэтому он может эффективно работать в помещениях, площадью в 20-30 квадратных метров. Также оно имеет защиту от детей.

Лампа оснащена датчиком, который определяет наличие человека рядом. При его срабатывании, стерилизатор перестает работать.

Five Smart Disinfection and Sterilization Lamp.
Лампа стоит 21 доллар 

Цена

Стоимость новинки на площадке составляет 21 доллар (500 гривен). Если лампа поступит в розничную торговлю (необходимая для запуска продукта сумма уже собрана), то ее стоимость будет выше.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

В Киеве донецкий боевик пытался застрелить двух полицейских: фото и видео 18+
сегодня
1171
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Xiaomi
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:12 Обзор ноутбука Lenovo YOGA S940: производительность в изысканном дизайне
Анастасія Можаровська 241
сегодня 09:07 Зарплата тестировщика в Украине: сколько заработали QA Engineers в декабре 2019
Ірина Полицька 1976
26 января 22:01 Вторая Земля? Почему нам нужно вернуться к изучению Венеры
Назар Токар 540
26 января 13:03 "Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
Ірина Полицька 1108
25 января 22:07 Обзор смартфона OPPO A5 2020: мощная камера и рекордная автономность
Анастасія Можаровська 894
Новости
Больше новостей
Залиште відгук