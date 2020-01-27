Xiaomi создала специальную лампу для дезинфекции

Китайская компания Xiaomi выпустила ультрафиолетовую лампу для дезинфекции. Она получила название Five Smart Disinfection and Sterilization Lamp. Новый продукт представили на фирменной площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin.

Как передает ixbt.com, эта лампа обеспечивает эффективность стерилизации 99,9%. Правда, речь идет не об абсолютно всех видах бактерий.

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Детали

Мощность устройства составляет 35 Вт, поэтому он может эффективно работать в помещениях, площадью в 20-30 квадратных метров. Также оно имеет защиту от детей.

Лампа оснащена датчиком, который определяет наличие человека рядом. При его срабатывании, стерилизатор перестает работать.



Лампа стоит 21 доллар

Цена

Стоимость новинки на площадке составляет 21 доллар (500 гривен). Если лампа поступит в розничную торговлю (необходимая для запуска продукта сумма уже собрана), то ее стоимость будет выше.

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