Xiaomi создала технологию, которая существенно улучшит качество камер
Китайская корпорация Xiaomi создала новое подразделение, которое работает над разработкой технологий для улучшения работы камер смартфонов. В результате компания представила технологию DeepExposure.
Об этом пишет ixbt.com.
Эта технология работает на базе системы искусственного интеллекта и технологии машинного обучения. Именно эта технология должна существенно повысить качество фотографий на смартфонах от Xiaomi.
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В частности, новая технология будет помогать выявлять и устранять проблемы, которые могут возникнуть из-за детализации и неправильной яркости.
Так, благодаря новой технологии, полученный снимок разделяется на несколько изображений, в каждом из которых система искусственного интеллекта корректирует экспозицию отдельно. Затем картинки объединяются в итоговое изображение.
Как работает техногия DeepExposure
Чтобы научить систему правильно редактировать фото, специалисты Xiaomi обратились к базе данных MIT-Adobe FiveK, в которой хранятся фотографии в RAW-формате и те же изображения, отредактированные экспертами.
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