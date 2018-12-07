Xiaomi создала технологию, которая существенно улучшит качество камер

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Xiaomi создала технологию, которая существенно улучшит качество камер
Xiaomi создала технологию, которая существенно улучшит качество камер

Китайская корпорация Xiaomi создала новое подразделение, которое работает над разработкой технологий для улучшения работы камер смартфонов. В результате компания представила технологию DeepExposure.

Об этом пишет ixbt.com.

Эта технология работает на базе системы искусственного интеллекта и технологии машинного обучения. Именно эта технология должна существенно повысить качество фотографий на смартфонах от Xiaomi.

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В частности, новая технология будет помогать выявлять и устранять проблемы, которые могут возникнуть из-за детализации и неправильной яркости.

Так, благодаря новой технологии, полученный снимок разделяется на несколько изображений, в каждом из которых система искусственного интеллекта корректирует экспозицию отдельно. Затем картинки объединяются в итоговое изображение.

Xiaomi створила технологію, що істотно покращить якість камер
Как работает техногия DeepExposure

Чтобы научить систему правильно редактировать фото, специалисты Xiaomi обратились к базе данных MIT-Adobe FiveK, в которой хранятся фотографии в RAW-формате и те же изображения, отредактированные экспертами.

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
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