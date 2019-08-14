Xiaomi существенно снизила цену на телевизор Mi TV 4S

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Xiaomi Mi TV 4S подешевел
Xiaomi Mi TV 4S подешевел / 24gadget.ru

Китайская компания Xiaomi заявила о снижении стоимости своего широкодюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4S. Это устройство с диагональю 75 дюймов представили в ноябре прошлого года.

Новая цена. Во время презентации рекомендованная стоимость Xiaomi Mi TV 4S составляла 1150 долларов (28 700 гривен). Сейчас цена снизилась почти вдвое – до 693 долларов (17 300 гривен).

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Речь идет о снижении цены в Китае. Вероятнее всего, снижение стоимости произойдет и на других рынках.

Xiaomi Mi TV 4S
Xiaomi Mi TV 4S стоит почти вдвое дешевле

Чем интересен Xiaomi Mi TV 4S. Он получил 75-дюймовый дисплей в корпусе из алюминиевого сплава. Устройство оснащено 64-битной 4-ядерной однокристальной системой. Здесь предусмотрено 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.

Телевизор поддерживает управление голосовыми командами. Работает устройство на базе PatchWall OS и предлагает доступ к огромному количеству контента.

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Бытовая техника
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