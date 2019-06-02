Xiaomi в который раз удивила новым гаджетом: чем он особенный

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Xiaomi в который раз удивила новым гаджетом: чем он особенный
Xiaomi в который раз удивила новым гаджетом: чем он особенный / Ilenta.com

Xiaomi добавила на свою площадку коллективного финансирования Youpin лазерный дальномер Duka LS-P у которого аж 8 функций. Лазерный дальномер Duka LS-P получил компактный и удобный корпус, выполненный из алюминиево-магниевого сплава.

Его толщина составляет 11 миллиметров, а вес – 28 граммов. Новинка предлагает 8 различных функций – от простых измерений расстояния до объектов и заканчивая вычислением углов, высоты, площади и объема.

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Точность измерений достигает 1 миллиметра, время – до 0.2 с, а наибольшее расстояние, которое он охватывает – до 40 метров. На корпусе устройства 2 кнопки, которые переключают функции. На небольшом экране с подсветкой отображаются все измеряемые значения.

Ґаджет від Xiaomi має невеликі розміри
Гаджет от Xiaomi имеет небольшие размеры

Аккумулятор емкостью 200 мАч позволяет выполнить до 3500 измерений. Заряжается устройство с помощью обычного USB-кабеля в комплекте с гаджетами. Также в коробке есть шнурок, чтобы вы могли носить его с собой.

Далекомір від Xiaomi отримав 8 функцій
Дальномер от Xiaomi получил 8 функций

Цена. Стоимость Duke LS-P составляет 99 юаней, а это около 14-ти долларов.

Когда поступит в продажу. Продажи стартуют 8 июля.

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: Техно 24
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