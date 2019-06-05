Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi

В последнем квартале 2018 года компания Xiaomi возглавила рейтинг производителей смартфонов на украинском рынке. При этом и другие девайсы компании очень популярны в Украине. Почему продукцию бренда так любят в Украине, а также подорожают ли устройства – об этом мы поговорили с менеджером проекта "Мi" в Украине (группа компаний "Алло") Никитой Лавренёвым.

Компания Xiaomi мегапопулярна в Украине. Как вам удалось достичь такого результата?

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Xiaomi – это компания с уникальным подходом. Когда моих китайских партнеров спрашивают есть ли у них конкуренты, то они отвечают "Xiaomi настолько уникальная компания, нас сложно сравнивать с другими производителями". Почему?

Во-первых, Xiaomi нацелена на то, чтобы предоставлять лучшие, интересные и самые технологичные продукты для каждого, и при этом за наиболее доступную цену. Даже лозунг компании "Инновации для каждого" доказывает мою мысль.

Во-вторых, Xiaomi – это та компания, которая пытается быть клевой для своих фанатов: для тех, кто является пользователями, и кто ценит бренд. Производитель старается постоянно создавать что-то интересное, необычное и привлекающее внимание. Именно поэтому, по моему мнению, у компании и ее продукции, есть так много лояльных фанов.

Поэтому из-за комбинации этих двух факторов, а также благодаря усилиям штаб-квартиры в Пекине и нашей команды в Украине, компания достигла такого успеха в нашей стране.

И подчеркну, что это действительно хороший результат, но останавливаться мы не планируем. Ведь с каждым днем украинский рынок становится все более конкурентным. Наш основной план – удержать позицию бренда-производителя смартфонов №1 в Украине, а также добиться таких же результатов в других сегментах: умные устройства для дома, носимая электроника.



Презентация Redmi Note 7 в Украине

Насколько приоритетным для центрального офиса является украинский рынок? Планирует ли компания создавать какие-то уникальные продукты и предложения для отечественного потребителя?

Украина является одной из немногих стран в мире, где Xiaomi достигла такого результата. Поэтому менеджеры компании называют нашу страну бриллиантом среди европейских стран, где присутствует продукция китайского бренда. Ведь Украина – первая европейская страна, где Xiaomi достигла первой ступеньки по объему продаж смартфонов. И это действительно очень большое достижение для компании.

Относительно уникальных продуктов, это зависит не только от уровня продаж продукции в стране или от приоритетов компании. В Украине нет собственного производства продуктов Xiaomi. Заводы бренда в Индии, Индонезии, поэтому именно на этих рынках есть много уникальных продуктов.

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Хотя должен добавить, что украинский рынок является очень приоритетным для компании, поэтому именно для нас производитель иногда представляет уникальные предложения. Например, глобальная презентация Xiaomi Mi 8 Lite впервые состоялась в Украине. И это была большая честь для нас. Еще один пример – презентация смартфона Mi Play. Его международная презентация также состоялась в Украине. И некоторое время этот смартфон был уникальным предложением для нашего рынка.

В будущем мы планируем привлекать еще больше предложений, которые будут уникальными именно для нашей страны.

Как думаете, в долгосрочной перспективе есть вероятность, что Xiaomi откроет производство в Украине?

К сожалению, я не влияю на такие глобальные решения. Это вопрос к самой компании, к ее производственным партнерам, и, конечно, к украинскому законодательству и власти. Но я надеюсь, что возможно когда-то это случится. Мне бы этого очень хотелось, ведь это был бы интересный и полезный опыт.

В СМИ была информация, что Xiaomi планирует увеличить стоимость своих гаджетов. Журналисты даже цитировали Лей Цзуня по этому поводу. Можете ли опровергнуть или подтвердить эту информацию? Если да, то как это коснется украинского рынка?

Политика компании предусматривает продажу качественных инновационных продуктов по честным ценам. И этот принцип точно не изменится. И компания и дальше будет выпускать продукты с минимальной маржинальностью для самой компании. Гендиректор Xiaomi ранее отметил, что доля маржи в цене продуктов не должна превышать 5%. И компания полностью придерживается этой политики.

Относительно слухов о подорожании, они могут быть связаны с тем, что с каждым годом технологии становятся все дороже. Такая ситуация на рынке в целом. Например, если сравнить первый смартфон компании Mi 1, то его первая партия в Китае стоила 1999 юаней (это было в 2013 году). Сейчас новый флагман компании Mi 9 стоит 2999 юаней в Китае. Я сравниваю именно цену на китайском рынке, ведь Mi 1 не поступил в глобальную продажу.

Стоимость производства девайсов растет, цена компонентов становится выше. Именно поэтому и дорожают смартфоны или другие гаджеты. Но сейчас за эту большую стоимость пользователь получает гораздо больше возможностей.

Подытоживая свою мысль, да, стоимость устройств будет расти. Но это не политика компании, а общая тенденция на рынке, ведь технологии становятся дороже.

Каким смартфоном вы пользуетесь? Почему выбрали именно его?

Это Мі 9. Почему именно его выбрал? Потому что хочу быть на пике новейших технологий. Это действительно крутое устройство. С каждым днем мне нравится в нем все больше и больше новых фишек. В частности, это мощная камера, которая выполняет очень много продвинутых функций. Это на самом деле камера нового уровня.



Xiaomi Мі 9

У него еще впечатляющий экран. Хотя в прошлом году, когда я держал в руках Mi 8, я думал, что это пик технологий, ибо экран был действительно невероятный. Но я ошибался. И рад этому. Ведь с каждым годом экраны становятся еще качественнее. И такие положительные изменения произошли относительно всего смартфона.

Могу ли я его рекомендовать? Однозначно, да. Если вы хотите иметь самый продвинутый и технологичный смартфон – это Mi 9.

Какой гаджет Xiaomi самый популярный в Украине?

Я не могу назвать конкретных цифр – это коммерческая тайна. Но если говорить об устройстве, которое продается в наибольших объемах в Украине, то это – Redmi 6A. Он один из самых доступных устройств в модельном ряду Xiaomi.

Если же мы говорим о таком себе "народном смартфоне", который пользуется спросом не только по количеству продаж, но и является популярным по отзывам пользователей, то в прошлом году это был Redmi Note 5. Он без сомнения является бестселлером.

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Еще одно очень популярное устройство – это фитнес-трекер Mi Band. Кстати, этот девайс является самым популярным нательным гаджетом в мире. Также очень популярными являются телевизоры Mi TV. Их очень сложно найти в магазинах наших партнеров, потому что их очень активно раскупают.



Никита Лавренев с сотрудниками Mi Store на Interpipe Tech Fest 2018

В прошлом году компания вдвое увеличила количество фирменных магазинов. Планируете расширение в этом году? Возможно, есть другая стратегия развития в Украине?

Развитие магазинов Mi Store остается одним из приоритетных направлений работы в Украине. У нас сейчас новый руководитель направления Mi Store. Он занимается непосредственно развитием розничной сети фирменных магазинов.

Это касается не только количества магазинов, но и их качества – наполнение и сервис. В частности, мы увидели, что некоторые магазины уже требуют некоторой реновации. Например, один из самых первых магазинов в Украине, который мы открыть в киевском торговом центре "Городок". Недавно состоялось его повторное открытие. Это полностью обновленный магазин. И это будет не единственный магазин, который мы обновим в этом году.

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