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Xiaomi вернула полезную функцию в прошивку MIUI

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Иллюстративное фото / Скриншот

Еще в начале 2018 года приложение MIUI Themes перестало работать в ряде стран. Тогда Xiaomi не объявила причину ситуации, но позже все же приняла меры по исправлению ситуации. Вскоре пользователи смартфонов популярного бренда снова получат доступ к загрузке тем – компания уже рассказала, когда это произойдет.

Что произошло с приложением MIUI Themes

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Ранее фирменное приложение и соответствующий сервис перестали работать сразу во всех странах ЕС. Разработчики упоминали "изменения в правилах защиты частной жизни" – вероятно, речь шла о появлении в Европе так называемого "Генерального регламента о защите персональных данных" (GDPR). В результате Xiaomi пришлось переделать приложение в соответствии с местным законодательством.


Приложение MIUI Themes вскоре возобновит работу

Когда приложение снова заработает

По данным компании, некоторые устройства в Европе уже получили доступ к обновленному приложению в начале 2020 года. Все европейские аппараты должны получить работоспособную версию MIUI Themes до середины мая. Их пользователи смогут посетить сайт Xiaomi и загрузить темы, иконки, обои и звуки без использования VPN и других хитростей.

Xiaomi также активировала секцию MIUI Themes в приложении MIUI Community. Чтобы отпраздновать это событие, будет проведен специальный конкурс обоев. На какие меры пошла Xiaomi для возвращения сервиса в Европу, пока неизвестно.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Смартфоны
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