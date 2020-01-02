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Xiaomi, Vivo и Oppo представили новую систему беспроводной передачи файлов

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Компании сообщили о создании инновационной системы беспроводной передачи файлов для пользователей со всего мира. Новая технология, которая стала инициативой "Объединения пирингового обмена данными" (Peer-to-Peer Transmission Alliance), обеспечивает быструю передачу файлов между устройствами брендов в одно касание.

Как работает новая технология

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Технология использует Bluetooth для быстрого соединения и технологию Wi-Fi P2P (Peer to Peer) для передачи данных, сообщает Phone Arena.

Новая система позволит клиентам этих трех брендов легко передавать файлы между мобильными устройствами без использования сторонних приложений или подключения к сети. Технология поддерживает прием и отправку широкого спектра документов: фотографий, видео, музыки и других форматов.

На такой шаг компании пошли в предвкушении широкого распространения 5G-сетей, когда предполагается увеличение среднего размера файлов вместе с расширением разнообразия контента.

Vivo, Oppo и Xiaomi имеют большую пользовательскую базу, и такое партнерство принесет пользу значительному количеству потребителей во всем мире. Для Vivo это возможность предоставить клиентам уникальный, безопасный и быстрый способ беспроводной передачи данных. Мы и в дальнейшем намерены поддерживать стратегические инициативы, которые делают комфортной жизнь наших пользователей со всего мира,
– заявил старший вице-президент Vivo Спарк Ни.

Особенности новой технологии

Беспроводная система передачи файлов не требует подключения к интернету. Средняя скорость передачи данных составляет 20 МБ/сек. Кроме того, Wi-Fi P2P не прерывает текущее Wi-Fi-соединение, позволяя пользователям оставаться в сети во время передачи файла.

Эта функция начнет внедряться в смартфоны производителей на разных рынках с февраля 2020 года.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Xiaomi Oppo Vivo
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