Xiaomi выпускает в продажу свой самый дешевый ноутбук

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Самый дешевый ноутбук Xiaomi
Самый дешевый ноутбук Xiaomi / gizchina.com

Китайская компания Xiaomi вскоре начнет продавать свой самый дешевый ноутбук, который получил 2-ядерный процессор Intel Core i3 восьмого поколения.

Об этом сообщает издание Gizchina.com.

Что касается других характеристик, то ноутбук получил дисплей с диагональю 15,6 дюйма и с разрешением 1920 х 1080 пикселей. В устройстве предусмотрено 4 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью 128 ГБ. При этом память можно расширить с помощью microSD еще на 32 ГБ.

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Также ноутбук получил эффективную систему охлаждения с двумя вентиляторами и тепловыми трубками.

При этом новинку оценили 448 долларов (12 500 гривен). Официально продажа начнется 11 ноября.

Ноутбук Xiaomi

Самый дешевый ноутбук Xiaomi

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Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: Техно
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