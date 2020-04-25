Xiaomi выпустила бюджетный электросамокат для городских поездок

Компания Xiaomi выпустила обновленную версию электросамоката Mijia Electric Scooter, акцент в котором был сделан на дизайне, смарт-составляющей и доступной цене. Кроме визуального обновления, новинка примечательна и приличной дальностью хода – по заявлению производителя, на одном заряде можно проехать до 30 километров.

24 канал ознакомился с доступной информацией о Mijia Scooter 1S.

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Особенности электроскутера

Mijia Scooter 1S компактный транспорт оборудован интерактивным OLED-экраном, который размещен по центру руля. На нем отображается информация об актуальной скорости, выбранном режиме поездки (нормальном, спортивном и экономичном), времени пробега и состоянии аккумулятора.



Экран электроскутера выводит важную информацию во время движения

Среди преимуществ модели отмечена возможность быстрой сборки - на всю процедуру уходит не более трех секунд. Вес устройства составляет 12,5 кг, а максимальная нагрузка, на которую рассчитано транспортное средство – 100 килограммов. С помощью смартфона можно активировать функцию "антиугона", дистанционно заблокировав электросамокат.



Электросамокат Mijia Scooter 1S

Цена

Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене 282 долларов.

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