Xiaomi выпустила бюджетный электросамокат для городских поездок
Компания Xiaomi выпустила обновленную версию электросамоката Mijia Electric Scooter, акцент в котором был сделан на дизайне, смарт-составляющей и доступной цене. Кроме визуального обновления, новинка примечательна и приличной дальностью хода – по заявлению производителя, на одном заряде можно проехать до 30 километров.
24 канал ознакомился с доступной информацией о Mijia Scooter 1S.
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Особенности электроскутера
Mijia Scooter 1S компактный транспорт оборудован интерактивным OLED-экраном, который размещен по центру руля. На нем отображается информация об актуальной скорости, выбранном режиме поездки (нормальном, спортивном и экономичном), времени пробега и состоянии аккумулятора.
Экран электроскутера выводит важную информацию во время движения
Среди преимуществ модели отмечена возможность быстрой сборки - на всю процедуру уходит не более трех секунд. Вес устройства составляет 12,5 кг, а максимальная нагрузка, на которую рассчитано транспортное средство – 100 килограммов. С помощью смартфона можно активировать функцию "антиугона", дистанционно заблокировав электросамокат.
Электросамокат Mijia Scooter 1S
Цена
Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене 282 долларов.
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