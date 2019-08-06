Xiaomi выпустила детские умные часы с 4G

Китайская компания Xiaomi выпустила новый интересный продукт – умные часы для детей под названием Mi Bunny Phone Watch 3C. Новинка получила несколько интересных функций, при этом цена тоже выросла вдвое.

Как сказано на сайте miot.ua, новинка получила 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 240×240 пикселей. Он получил защитное покрытие с 2,5D стекла Gorilla Glass. Ремешок изготовлен из гипоаллергенного материала.

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Кроме того, Mi Bunny Phone Watch 3C получил защиту от воды и пыли по стандарту IPx7, поэтому часы выдерживает погружение в воду на глубину до метра.

Интересные фишки. В отличие от предшественника, новая модель получила модуль 4G для скоростного интернета. Поэтому с таким девайсом ребенок всегда будет на связи с родителями даже без подключения к смартфону.

Также часы годятся для видеозвонков – здесь есть 2-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,4 и широкоугольным объективом с углом обзора 84,8 градуса.



Ребенок всегда на связи с родителями

Емкость аккумулятора составляет 780 мАч, чего должно хватить для 4 дня работы.

Цена. Mi Bunny Phone Watch 3C оценен в 57 долларов (1400 гривен). На выбор есть синий и розовый ремешки.

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