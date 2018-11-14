Xiaomi выпустила детскую машинку для стрижки

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Машинка Xiaomi Kiddies Hair Clipper
Машинка Xiaomi Kiddies Hair Clipper / gizchina.com

Китайская компания Xiaomi представила еще один интересный продукт – детскую машинку для стрижки волос, которая получила название Xiaomi Kiddies Hair Clipper.

Об этом пишет Gizchina.

Машинку разработали специально для детей, поэтому аппарат аккуратно работает с тонкими волосами, а не выдергивая их.

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Xiaomi Kiddies Hair Clipper имеет двойной мотор. Машинка имеет защиту от воды и пыли по образу IPX7. Поэтому ее можно мыть под струей воды.

Работает устройство очень тихо – уровень шума достигает 55 дБ.

Xiaomi Kiddies Hair Clipper

Машинка разработана специально для детских волос

Кстати, во время стрижки, волосы не осыпаются, как во время обычной стрижки, а всасываются отрезанные части.

Стоимость Xiaomi Kiddies Hair Clipper составляет 29 долларов (800 гривен).

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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: Техно
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