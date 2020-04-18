Xiaomi выпустила две посудомоечные машины со смарт-функциями

Китайский производитель Xiaomi расширил свой каталог фирменной бытовой техники и выпустил сразу две новые посудомоечные машины. Обоими устройствами можно управлять удаленно с помощью смартфона.

Как передает gizmochina.com, старшая версия линейки Mijia Internet Dishwasher имеет большую емкость, а также оснащена режимом сушки.

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Вторая модель более доступна, она получила функцию стерилизации и может поместиться даже в небольшой кухне.

Чем интересны Mijia Internet Dishwashers

Старшая конфигурация имеет большую внутреннюю камеру размером 500 х 450 х 450 мм, и может вместить до 64 единиц посуды. Функция предварительного ополаскивания отдельных комплектов, позволяет отмыть все столовые приборы за один раз.

Она оснащена 8 верхними распылителями и 28 выпускными отверстиями, образующими переплетены между собой во всех направлениях потоки воды. Поддерживаются 9 режимов мойки и функция сушки горячим воздухом.



Так выглядит компактная версия Mijia Internet Dishwasher / gizmochina.com

Компактная версия Mijia Internet Dishwasher оснащена функцией стерилизации. В таком режиме работы прибор убивает до 99,99% бактерий. Она может вместить до 4 комплектов посуды.

Обе модели поддерживают функцию удаленного управления с помощью специального приложения на смартфоне.

Цена

Умные посудомоечные машины Xiaomi уже поступили в продажу в Китае.

Цена большей модели – 324 доллара (8700 гривен).

За более компактную версию просят 183 доллара (4900 гривен).

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