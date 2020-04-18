24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Xiaomi выпустила две посудомоечные машины со смарт-функциями

- Читати новину українською
Посудомоечная машинка Mijia Internet Dishwasher / gizmochina.com

Китайский производитель Xiaomi расширил свой каталог фирменной бытовой техники и выпустил сразу две новые посудомоечные машины. Обоими устройствами можно управлять удаленно с помощью смартфона.

Как передает gizmochina.com, старшая версия линейки Mijia Internet Dishwasher имеет большую емкость, а также оснащена режимом сушки.

К теме Эксперты прогнозируют подорожание бытовой техники в Украине

Вторая модель более доступна, она получила функцию стерилизации и может поместиться даже в небольшой кухне.

Чем интересны Mijia Internet Dishwashers

Старшая конфигурация имеет большую внутреннюю камеру размером 500 х 450 х 450 мм, и может вместить до 64 единиц посуды. Функция предварительного ополаскивания отдельных комплектов, позволяет отмыть все столовые приборы за один раз.

Она оснащена 8 верхними распылителями и 28 выпускными отверстиями, образующими переплетены между собой во всех направлениях потоки воды. Поддерживаются 9 режимов мойки и функция сушки горячим воздухом.


Так выглядит компактная версия Mijia Internet Dishwasher / gizmochina.com

Компактная версия Mijia Internet Dishwasher оснащена функцией стерилизации. В таком режиме работы прибор убивает до 99,99% бактерий. Она может вместить до 4 комплектов посуды.

Обе модели поддерживают функцию удаленного управления с помощью специального приложения на смартфоне.

Цена

Умные посудомоечные машины Xiaomi уже поступили в продажу в Китае.

  • Цена большей модели – 324 доллара (8700 гривен).
  • За более компактную версию просят 183 доллара (4900 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Бытовая техника
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 16:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк
17 апреля 21:02 Huawei P40: чем интересен один из лучших камерофонов на рынке
17 апреля 18:21 Песчаная буря в Киеве: как отследить уровень загрязненности воздуха
Анастасія Можаровська
17 апреля 15:57 Как выбрать очиститель воздуха: практические советы
Михайло Года
16 апреля 20:15 Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
Михайло Года

Новости
Больше новостей