Xiaomi выпустила еще одни часы с прозрачным механизмом

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Часы CIGA Design Mechanical Watch Z Series
Часы CIGA Design Mechanical Watch Z Series / gagadget.com

Компания Xiaomi в сотрудничестве с китайским брендом CIGA Design выпустили еще одну модель часов с прозрачным механизмом. Новые механические часы называются CIGA Design Mechanical Watch Z Series.

Об этом пишет gagadget.com.

Новые часы имеют прочный корпус из нержавеющей стали. Спереди и сзади – стекло толщиной 1,2 мм из искусственного сапфира. Часы работают на механизме Sea-Gull ST2553JK.

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Аксессуар доступен в трех цветах: черный, синий и красный. Часы получил защиту от воды, которая предусматривает погружение на глубину до 30 метров (3 АТМ).

CIGA Design Mechanical Watch Z Series можно за 999 юаней (около 4 тысяч гривен).

CIGA Design Mechanical Watch Z Series
Часы получили интересный дизайн

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Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: Техно
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